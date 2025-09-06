Çevre Kanunu’na göre apartman kapılarının önüne bırakılan çöp poşetleri çevre kirliliği kapsamında değerlendiriliyor. Bu durum hem kötü koku ve haşere sorununa yol açıyor hem de komşular arasında gerginlik yaratıyor. Denetimlerde kapı önünde çöp tespit edilmesi halinde, ev sahibi ya da kiracıya doğrudan idari para cezası uygulanıyor. Söz konusu cezalar bölgelere göre değişiklik gösterse de binlerce lirayı bulabiliyor.

Uzmanlara göre uygulamanın amacı, apartmanlarda düzeni sağlamak ve uzun süredir tartışma konusu olan çöp bırakma sorununu çözmek. Belediyeler, vatandaşlara çöp çıkarma saatlerine uymaları ve atıkları belirlenen noktalara bırakmaları gerektiğini hatırlatıyor.

Öte yandan, çevreyi kirleten başka ihlaller için de yüksek cezalar söz konusu. Atık tesislerini kurmayan ya da işletmeyenlere 1 milyon 671 bin 844 TL’ye kadar ceza verilirken; gürültü kirliliğinde de farklı alanlara göre 11 bin TL’den 334 bin TL’ye kadar idari yaptırımlar uygulanıyor.