Türk Borçlar Kanunu’na göre kiracının komşuluk ilişkilerinde saygılı davranma yükümlülüğü var. Bu kuralın ihlali halinde, apartman sakinlerinin şikayetiyle birlikte ev sahibi mahkemeden tahliye talep edebiliyor.

Avukatlar, özellikle yüksek sesle müzik dinleme, sürekli misafir ağırlama veya evde evcil hayvan nedeniyle rahatsızlık verme gibi durumların “haklı fesih nedeni” olarak değerlendirildiğini belirtiyor.

EV SAH İ B İ YAZILI UYARI YAPARSA S Ü RE Ç HIZLANIYOR

Eğer komşuların şikayeti resmi bir tutanakla veya yönetici aracılığıyla belgelendirilirse, ev sahibi önce kiracıyı yazılı olarak uyarabiliyor. Uyarıya rağmen rahatsız edici davranışlar devam ederse, mahkeme kararıyla tahliye süreci başlatılabiliyor.

Uzmanlar, bu noktada ev sahiplerinin delil sunmasının önemine dikkat çekiyor: “Sadece sözlü şikayet yeterli olmaz, somut kanıt gerekir. Tutulan tutanaklar, ses kayıtları veya tanık beyanları süreci hızlandırabilir.”

K İ RACININ SAVUNMA HAKKI VAR

Kiracıların da bu durumda savunma hakkı bulunuyor. Eğer şikayetlerin asılsız olduğunu düşünüyorsa, mahkeme sürecinde kanıt sunarak kendini savunabiliyor. Ancak bu süreçte kiracı ve ev sahibi arasındaki güven ilişkisi genellikle sona eriyor.

“A PARTMAN HUZURUNU BOZMAYIN ” UYARISI!

Gayrimenkul hukuku uzmanları, “Kiracı olmak sadece kira ödemekle bitmez. Komşuluk ilişkilerine dikkat etmek, ev sahibine ve apartman yönetimine saygı göstermek gerekir” uyarısında bulunuyor.

Uzmanlar ayrıca, “komşuların sürekli rahatsız edilmesi sadece tahliye değil, tazminat davalarına da yol açabilir” diyerek tarafları dikkatli olmaya çağırıyor.

KOM Ş UNUZUN B İ R Şİ KAYET İ S İ Z İ KAPININ Ö N Ü NE KOYA B İ L İ R

Görünüşte basit bir komşu şikayeti, hukuki olarak ciddi sonuçlara yol açabiliyor. Bu nedenle uzmanlar, kiracıların apartman kurallarına uyması ve komşularla iyi geçinmesi gerektiğini hatırlatıyor.