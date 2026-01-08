Komşular arasında sıkça yaşanan “gece kapı çalma” meselesi, yalnızca görgü kurallarıyla sınırlı kalmıyor bazı durumlarda hukuki sonuçlara da yol açabiliyor. Uzmanlar, özellikle geç saatlerde yapılan ısrarlı zil çalmaların hem güvenlik riski oluşturduğunu hem de “kişilerin huzur ve sükununu bozma” kapsamında değerlendirilerek cezaya neden olabileceğine dikkat çekti. Almanya gibi ülkelerde bu durum gürültü kirliliği kapsamında değerlendirilerek 5.000 Euro’ya kadar idari para cezasına neden olabiliyor.

TÜRKİYEDE'DE SUÇ SAYILIYOR

Uzun süreli ya da art arda zil çalmak, kasıtlı rahatsızlık olarak kabul ediliyor. Bu tür davranışlar Avrupa ülkelerinde idari para cezasıyla karşılık bulurken, Türkiye’de de benzer olaylar yargıya taşınıyor. Antalya’da yaşanan bir olayda, eski komşusuyla yaşadığı anlaşmazlık sonrası gece saatlerinde eve gelerek zile basıp kaçan bir kişi, şikayet üzerine mahkemeye çıkarıldı. Türk Ceza Kanunu’nun 123. maddesi kapsamında “kişilerin huzur ve sükununu bozma” suçundan 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Karar, temyiz sürecinin ardından Yargıtay tarafından da onandı.

BU SAATLERE DİKKAT EDİN

Öte yandan görgü kurallarına göre Avrupa'da belirli saatlerden sonra komşu kapısı çalmak uygun karşılanmıyor. Genel kabul gören kurallara göre, hafta içi akşam 20.00’den sonra, cuma ve cumartesi günleri ise 21.00’den sonra yapılan ziyaretler rahatsız edici olarak değerlendiriliyor. Sabah saatlerinde ise özellikle hafta sonu ve tatil günlerinde 10.00’dan önce zil çalmak kaba bir davranış olarak görülüyor.