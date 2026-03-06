Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Gürcistan'a 3–4 Mart 2026’da iki günlük çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Paşinyan, resmi görüşmeler başlamadan önce Gürcistan’ın doğusundaki Kakheti bölgesinde akşam yemeği için bir mekana gitti.

Sahneye çıkarak bateriye geçen Paşinyan, Michael Jackson'ın "Billie Jean" şarkısına ritim tuttu. Kendisine sahnede Gürcistan’ın 2025 Eurovision temsilcisi Mariam Shengelia da eşlik etti. Paşinyan, Gürcü dostlarla birlikte müzik yapmanın kendisi için onur olduğunu söyledi.

TARTIŞMA YARATTI

O anlar kaydedilip sosyal medyada paylaşılınca hem Ermeni basınında hem de sosyal medyada tartışma yarattı.

Sınır komşusu İran, son 1 haftada bin 300 insan kaybederken Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın bu hareketi "uygunsuz ve ciddiyetsiz" bulundu.

Ermenistan’da 2026 parlamento seçimleri var. Analistler, Paşinyan’ın bu tür içeriklerle özellikle genç seçmene hitap etmeye çalıştığını söylüyor.