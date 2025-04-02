İngiltere, Nottinghamshire'da yaşayan iki çocuk annesi bir kadın, 56 yaşındaki komşusu Peter Tomlinson'ın manipülatif davranışlarından şüphelenmeye başladı. Evine güvenlik kameraları yerleştirmesi konusunda kendisini ikna eden Tomlinson'ın gerçekte gizlice evine girip, annesinin ve çocuklarının görüntülerini çaldığı ortaya çıktı. Polis, Tomlinson'ın evinde yaptığı aramada 2.000'den fazla yasa dışı çekilmiş fotoğraf ve video ele geçirdi.

MAHKEMEDE SKANDAL KARAR: "ADALET NEREDE?"

Daily Mail'in haberine göre daha önce de çocuk istismarı suçundan cezaevinde yatan Tomlinson, "bilgisayar verilerine yetkisiz erişim" suçlamasını kabul etti. Ancak Nottingham Mahkemesi, 16 ay hapis cezasını iki yıl süreyle askıya aldı ve Tomlinson serbest bırakıldı.

Bu karar karşısında şok olan anne, "Adalet nerede?" diyerek tepkisini dile getirdi. Yaşadığı travma nedeniyle panik ataklar geçirdiğini söyleyen anne, "Artık kimseye güvenemiyorum" dedi.

KOMŞU MASKESİYLE GİZLİ TEHLİKE!

Tomlinson 17 yıl önce Broxtowe bölgesine taşınmış ve sabıkası hakkında kimseye bilgi vermemişti. Yerel halk, iş bulamadığı için ona acımış ve bazı ev işleri yaptırmıştı. Anne de ona güvenip evinin anahtarını vermişti.

Anne, "Evimde rahat hareket ettiğimi sanıyordum ama meğerse izleniyormuşum. O anların görüntülendiğini öğrenmek hayatımı altüst etti" diye konuştu.

DETAYLARIN HER BİRİ AYRI KAN DONDURUCU

2022'de bir köpek sahiplendikten sonra eve güvenlik kameraları takan anne, tatilden döndüğünde evindeki 3.500 sterlinin kayıp olduğunu fark etti. Tek anahtar ise Tomlinson'ın elindeydi. Kameraları kontrol ettiğinde eksik kayıtlar fark etti ve bu durumdan şüphelenerek evde gizli kameralar yerleştirdi.

Bir toplantı bahanesiyle Londra'ya gittikten sonra otelden eve yerleştirdiği gizli kameraların kayıtlarını izleyen anne, Tomlinson'ın mutfak kamerasındaki hafıza kartını çaldığını gördü. "Kalbim yerinden çıkacak gibiydi. İlk düşüncem çocuklarım oldu" dedi.

Anne, ertesi gün polise giderek görüntüleri teslim etti. Yapılan incelemelerde, Tomlinson'ın sekiz aylık süreçte 2.025 gizli çekim görüntü topladığı ortaya çıktı.

Mahkeme, Tomlinson'a 40 rehabilitasyon seansı ve 10 yıllık uzaklaştırma cezası verdi ancak mahkeme yargıcı, "Bu bir cinsel suç değil ancak suçun açıkça cinsel bir motivasyonu var" ifadelerini kullandı.

Tomlinson'ın avukatı Nick Walsh ise, "Müvekkilim SD kartı çalmanın bilinçli bir karar olduğunu biliyor. Bu eylem, hem onun hem de ailesinin hayatını altüst etti" dedi.

Olayla ilgili Nottinghamshire Polisi'nden ise henüz bir açıklama yapılmadı.