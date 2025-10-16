Bayburt’ta yaşayan 21 yaşındaki Sude, 5 yıldır komşusunun takıntılı oğlu tarafından taciz ve tehdit edildiğini bir video çekerek anlattı.

3 KEZ UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDI

“Hashtag olmak istemiyorum” diyen genç kız, 3 kez uzaklaştırma kararı aldırmasına rağmen şahsın kendisini tehdit etmeyi sürdürdüğünü söyledi.

Markette asgari ücretle çalıştığını belirten Sude, "Korkumdan dolmuşa binemediğim için işe taksiyle gidip geliyorum. Bıçaklanarak ya da kafam kesilerek öldürülmek istemiyorum" dedi.

'SURLARDAN ATILARAK ÖLDÜRÜLMEK İSTEMİYORUM'

Çaresiz kaldığını belirten genç kız yetkililere böyle seslendi:

Üç yıldır sürekli yazıyordu. Artık dayanamadım, şikayetçi oldum ama durmadı. Uzaklaştırma kararı aldırdım, kısa bir süre yazmadı, sonra yine başladı. Artık sokağa çıkmaya korkuyorum. Asgari ücretle çalışıyorum, dolmuşa binemediğim için işe taksiyle gidip geliyorum. Bıçaklanarak ya da kafamın kesilip surlardan atılarak öldürülmek istemiyorum.

'NAMUSUMUZ PARAYLA SATILIK DEĞİL'

Annemi arayıp şikayeti çekmemiz için para teklif ettiler. Annem 'Bizim namusumuz parayla satılık değil' dedi. Evimizi satıp, başka yere taşındık kurtulmak için ama mahkemedeki dosyada yeni adresimizi verdiğimiz için burayı da öğrendi.

'21 YAŞINDAKİ KIZIN HAYALİ BU OLMAMALI'

Umarım bana yardımcı olursunuz. Rahatça gezebilmek, özgürce yürüyebilmek istiyorum. 21 yaşındaki bir genç kızın hayali yolda korkmadan yürümek olmamalı.