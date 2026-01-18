ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), ekonomik kriz nedeniyle başlayan eylemlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 308’e ulaştığını açıkladı.

GÖZALTILAR ON BİNLERİ BULDU

HRANA’nın yayımladığı son rapora göre, ülke genelinde devam eden protestolar kapsamında şimdiye kadar 24 bin 266 kişi gözaltına alındı. Çıkan olaylarda binlerce kişi yaralanırken, can kayıplarının her geçen gün arttığı bildirildi.

İranlı yetkililer ise ölü ve yaralı sayısına ilişkin net bir rakam paylaşmazken, “olayları provoke ettiği” iddia edilen yaklaşık 3 bin kişinin güvenlik güçlerince gözaltına alındığını açıklamıştı.

HAMANEY’DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, yaptığı son konuşmada protestolara ilişkin ilk kez doğrudan değerlendirmede bulundu.

Hamaney, “İsrail ve ABD bağlantılı unsurların ülkeye büyük zarar verdiğini ve binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olduğunu” ifade etti.

HRANA ise bir gün önce yayımladığı raporda, ölü sayısının 3 bin 90 olarak kayıtlara geçtiğini duyurmuştu.

TARTIŞMALI GÖRÜNTÜLER GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

17 Ocak’ta Iran International tarafından yayımlanan görüntülerde, İsfahan’daki belediye binasının çatısında konumlanan bir keskin nişancının protestocuları hedef aldığı iddia edildi.

PROTESTOLAR NASIL BAŞLADI?

İran’da 28 Aralık 2025 tarihinde, ulusal para biriminin döviz karşısında sert şekilde değer kaybetmesi ve artan hayat pahalılığı nedeniyle Tahran Büyük Çarşı’da başlayan eylemler kısa sürede birçok kente yayıldı.

8 Ocak’ta başkent Tahran’da protestoların şiddetlenmesinin ardından İran yönetimi, ülke genelinde internet erişimine kısıtlama getirmişti.