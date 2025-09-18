Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy- Akbelen’de 151 adet zeytin ağacını kömür uğruna söken YK Enerji A.Ş.’nin taşeron firması söktükleri zeytinleri diktikleri alana her gün tur düzenlemeye başladı. Kömürcü şirket dün köy muhtarlarını götürmüştü, bu günde civar köylerindeki kadınları diki alanına götürüp gezdirdi.

Yerel basına yapılan açıklamada yöre halkı zeytinlerin yeni dikim alanlarını gezdi, ağaçlara can suyu verdi, ağaçların yeni yuvalarında sağlık durumunu inceledi, ifadeleri kullanıldı.

Ziyarette bilim heyetinden Ziraat Mühendisi Muhittin Kayabaş açıklama yaptı.

“151 AĞACI TAŞIDIK, 151 AĞAÇ DAHA DİKECEĞİZ”

Taşıma sürecinde uygulanan budama teknikleri, kök koruma yöntemleri ve sulama planları hakkında detaylı bilgi veren Kayabaş, “Yaşlı ağaçlarımızı tamamen, diğerlerini de yüzde 50 oranında budadık ki bir an önce verim sağlasınlar. Bir ay önce yaptığımız pilot uygulama başarılı oldu, ağaçlarımız tuttu. Bunun üzerine bu 151 ağacı getirdik, buraya diktik. Alanın hemen yanına 151 fidan daha dikeceğiz; burada toplam 302 zeytin ağacımız olacak. Bu ağaçlar gelecek nesillere torunlarımıza kalacak” diye konuştu.

VATANDAŞLAR KÖMÜRCÜ ŞİRKETİ ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ

Köylüler, zeytinlerin taşınması ile ilgili olarak görüşlerini belirtti. “Zeytin ağaçları yok oldu deniyordu. Biz geldik gördük; hepsi taşınmış, çok güzel olmuş” diyen Kalemköylü Ayşe Yılmaz “Bundan sonrası sulamasına kalmış, biz de sürecin takipçisi olacağız” diye konuştu.

İkizköylü Seda Şahin de bilim heyetine ve yürütülen çalışmaya olan güvenini vurguladı:

“Siz ağaçlarımız kesmiyorsunuz, mücadele edip dikiyorsunuz, kökünden söküp atmıyorsunuz, emek verip taşıyorsunuz. Bunları insanlara anlatın, kendileri de görsünler”

Şenay Duman ise basında yer alan iddialarla ilgili konuştu. Duman “Buraya gelmeden önce biz de merak ediyorduk. Ağaçları söküp depoya kilitlediler diyenler oldu. Bugün yerinde gördük, zeytinler burada, toprakta. Hatta 1 ay önce taşınanların sürgün verdiğini gördük. Biz de ellerimizle su verdik. İçimiz rahatladı” dedi.