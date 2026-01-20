Söz konusu görüntülerde, komutanlarına ait uyuşturucu maddeyi tükettikleri ileri sürülen iki Rus askeri, kurulan sözde bir "saha mahkemesi" tarafından dondurucu infaza mahkûm ediliyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü karlı bir ormanlık alanda, ağaçlara şeritlerle bantlanan askerler, ölüme terk ediliyor.

ÇIPLAK BIRAKTI

Kayıtlarda, askerlerden birinin yalnızca iç çamaşırıyla, diğerinin ise ince bir tişört ve iç çamaşırıyla karın ortasında bekletildiği görülüyor. Şiddetli soğuk ve sert rüzgâr nedeniyle kontrolsüzce titredikleri gözlenen askerlerin, donmuş zeminde saatlerce bu halde tutuldukları tahmin ediliyor. Videoyu kaydeden şahıs, ağaca bağlı askerleri ağır hakaretlerle aşağılayarak, "Komutanın otunu içmişsiniz" diyor ve ardından "Orada durun ve donun" diyerek bölgeden uzaklaşıyor.

Askerî uzmanlar, cephe hattındaki ağır psikolojik baskı, ölüm korkusu ve yaralanmalar nedeniyle Rus askerleri arasında alkol ve uyuşturucu kullanımının oldukça yaygınlaştığına dikkat çekiyor. Ukraynalı askerî analist Yuriy Butusov, bu görüntülerin münferit bir olay olmadığını, Rus ordusundaki sistematik şiddet kültürünün bir yansıması olduğunu belirtti. Butusov, askerlerin birbirlerine karşı bu denli insanlık dışı muamele yapacak şekilde eğitilmesinin, işgal edilen bölgelerdeki sivillere yönelik şiddet olaylarını da tetiklediğini vurguladı.

İŞKENCE İDDİALARI

Bu olay, savaşın başından bu yana Rus ordusu içerisinden sızan ilk şiddet vakası değil. Daha önce de savaşa girmeyi reddeden veya disiplin suçu işleyen askerlerin arkadaşları tarafından zincirlendiği, darp edildiği ve hatta infaz edildiği iddiaları raporlanmıştı.