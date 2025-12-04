Atatürkçü genç teğmenlerin kılıç çatarak subay andı okumalarına engel olmadığı suçlamasıyla Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilen Okul Komutan Vekili Albay Alper Topsakal’ın ihraç kararı oy birliğiyle iptal etti.

‘AİLEMİ İHMAL ETTİM’

Ankara 19. İdare Mahkemesi’nde 21 Ekim’de görülen davayı takip eden gazeteci Müyesser Yıldız, Alper Albay’ın tarihe geçen sözlerini ve Mahkeme Başkanı’yla aralarında geçen diyalogları kaleme aldı.

Yıldız’ın aktardığına göre, tutanak tutulmayan mahkemede Alper Topsakal ve avukatı Cengiz Demirtaş ile MSB avukatlarının katıldığı duruşmanın başında Mahkeme Başkanı, TSK’dan ihraçtan sonra Alper Komutanın Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde çalışmaya başlamasına atıfla, “Basından duyduk, işinizden memnun musunuz?” diye sordu.

Alper Albay, “Askerliğe dönmek istiyorum. Bana yapılan haksızlığın giderilmesi için. Ömrünü vatana adamış, sonunda üniforması çıkarılmış olarak buradayım. Görevlerim sırasında ailemi ihmal ettim, babamın cenazesine dahi katılamadım” diye cevapladı.

Mahkeme Başkanı’nın “Kaldırılan metni okumak istemek de disiplinsizlik değil mi?” diye sorması üzerine Alper komutan tam bir Türk subayına yakışacak şıklıkta şu cümleleri sarf etti:

Teğmenlerin komutanı Albay Alper Topsakal’ın ordudan ihraç kararını mahkeme bozdu.

‘BU ÇOCUKLAR GENÇ…’

“Hayır. ‘Biz bunu törenden sonra yapmak istiyoruz.’ deselerdi yine izin vermezdik. ‘7 defa başvuruldu.’ deniyor; 7 defa bana başvurulmuş olsa, ‘Bunu yapacaklar.’ diye düşünürdüm. 29 Ağustos’ta okumuşlar; disiplinsizlikse, buna işlem yaptılar mı? Geçmiş yıllarda hiçbir işlem yapılmamış, benim öngörmem bekleniyor. Dekan biliyor. Tören iyi geçti. Okul Komutanı teşekkür etti. Ertesi gün video patladı. Eğer medya paylaşımına göre karar verilecekse vermeyelim. Disiplin soruşturması neden ertesi gün değil 6 Eylül’de başlatıldı? Sadece beni atın. Bu çocuklar genç. Bizim çocuklarımız. Yaptıkları hata benimdir. Üniformam üzerimden çıkarıldı, silahıma ve kimliğime el konuldu. Her şeye rağmen devlet kurumlarına kırgınlığım yok.”

Geçmişi başarılarla dolu Alper Albay’ı bir asker şöyle tanımladı:

ADAM GİBİ ADAM DÖRT DÖRTLÜK VATANSEVER

Kara Harp Okulu’ndan mezun oldu. Her 1000 mezundan sadece birinin geçebildiği, dünyanın en zorlu askeri eğitimlerini başarıyla tamamlayarak Bordo Bereli olmaya hak kazandı ve bordo bereli taburuna katıldı.

- 2003-2004 yılları arasında, teröristbaşının bulunduğu İmralı Adası’nı olası dış tehditlere karşı koruyan bordo bereli timin komutanlığını yaptı.

- Irak’ın kuzeyi ve Güneydoğu Anadolu’da “Girilemez” denen bölgelere bordo bereli timiyle sayısız başarılı operasyon düzenledi. Pençe-Kilit Harekat Bölgesi’nde en zorlu görevlerden alnının akıyla çıktı.

- Geçtiğimiz yıla kadar ordumuzun bir çok kademesinde komutanlık görevlerini başarıyla yerine getirdi. Özellikle Doğu bölgelerinde gözünü budaktan sakınmadı. Mahiyetindeki askerlerle kurduğu başarılı iletişim dilden dile dolaştı.

- Alper Albay’ın komutanlığını yaptığı bir asker şu değerlendirmede bulundu: “Kendisi askerliğimi icra ettiğim Eğirdir Dağ Komando Okulu’nda Eğitim Komutanı’ydı. Adam gibi adam, dört dörtlük bir vatansever, adeta bir makinaydı. Mustafa Kemal’in askeriydi.”

- 2024 genel atamaları ile Kara Harp Okulu Öğrenci Alay Komutan Yardımcılığı’na, yani ilk masa başı görevine atandı. Yemin töreninin olduğu gün Okul Komutanı izinli olduğu için vekaleten bakıyordu.

- Albay Alper Topsakal’ın 2 çocuğu da devlet okulunda eğitim görüyor.