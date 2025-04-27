Tüm yurtta vali ve kaymakamlar için yeni hükümet konakları yapımı devam ediyor. 2024 yılında 46 ayrı hükümet konağı ihalesi yapıldı ve konaklar için toplam 6 milyar 622 milyon TL ödendi. Şimdi, Batman Hükümet Konağı için de imzalar atıldı. Hükümet Konağı 365 milyon 490 bin liraya mal olacak. Batman İl Özel İdaresi 11 Mart 2025’te ihale düzenleyerek hükümet konağı binası yaptıracağını duyurdu. İhale sonucu, yeni konak inşaatı 365 milyon 490 bin TL ile en düşük fiyatı veren METAG İnşaat ve Nasıroğlu İnşaat ortaklığına gitti. Nasıroğlu İnşaat Şirketi, AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’na ait bulunuyor. Toplam 40 bin metrekare alan üzerine inşa edilecek bina, 16 bin 325 metrekare kapalı alana sahip ve 4 katlı olacak. Konak 600 gün içerisinde tamamlanacak. Bu yıl konak inşaatları tüm hızıyla sürecek.

2024’te 6.6 milyar harcandı

Vatandaşa sık sık ‘sabır’ telkin eden iktidar konaklara para saçarken sabretmedi. 2024 yılında toplam 46 hükümet konağı ihalesi yapıldı ve toplam 6 milyar 622 milyon TL ödendi. Hatay Hükümet Konağı 513 milyon TL bedelle en yüksek maliyetli konak oldu. İkinci sırada 494 milyon 846 bin TL maliyetle Kahramanmaraş Hükümet Konağı yer aldı.