Konda Araştırma Genel Müdürü Aydın Erdem, Sözcü TV'de Özlem Gürsel ile "Para Politika ve Hayat" programına konuk oldu.

Burada siyaset gündemini ve yaptıkları son kamuoyu araştırmalarını aktaran Erdem, dikkat çeken değerlendirmelerde de bulundu.

Araştırmalara göre, AKP'nin dış politikadaki başarı algısının an itibarıyla en düşü seviyesine indiğini belirten Erdem, "Bu sonuç AK Parti hükümetine yönelik genel bir memnuniyetsizliğin yansıması. Temelinde geçim sıkıntısı var. Geçim sıkıntısı yaşayan biri hiçbir alanda başarı görmüyor" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ EN BÜYÜK RAKİP

Araştırmalarında CHP'li belediye başkanlarının başarılarıyla topluma moral verdiğini ve kararsız seçmenin düşüncesinin değiştiğine dikkat çeken Erdem, muhalif seçmenler arasında en kapsayıcı ismin Ekrem İmamoğlu olduğuna vurgu yaptı.

Erdem'in değerlendirmesi şöyle:

"Katılımcılara Erdoğan mı, İmamoğlu mu diye sorduğumuzda, İmamoğlu'nda bir yükseliş vardı. Özellikle geçen senenin sonundan itibaren kendi ekosisteminin dışında, daha muhafazakâr, daha mütedeyyin, örtülü kadınlardan, emeklilerden, dindarlardan da oy almaya başlamıştı. Yani kapsayıcılığı artmıştı. Bu ocak-şubata kadar devam etti. Biz de 'İmamoğlu'nun başına bir şey gelecek' öngörüsünde bulunmuştuk. 19 Mart ile bu süreç biraz erkene çekildi."

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da popülerliğini koruduğunu belirten Erdem, "Yavaş yüzde 61 oyla Ankara'yı kazandı. Bu tür başarılar halkın gözünde önemlidir çünkü bir şeyi başarmış oluyor; Türkiye'de güç çok önemsendiği için, bir liderin güçlü görünmesi ideolojiden daha etkili olabiliyor. Ekrem İmamoğlu da o gücü göstermeye başlamıştı" ifadelerini kullandı.