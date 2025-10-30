MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'te yaptığı çağrıyla başlayan ve TBMM'de komisyon aşamasına geçilen 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin dikkat çeken bir anket ortaya çıktı.

SÖZCÜ TV'de gazeteci Özlem Gürses'in sunduğu "Para Politika ve Hayat" programına konuk olan KONDA Araştırma ve Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erdem hem Türk hem de Kürt seçmene yöneltilen, "Son aylarda yaşanan gelişmeler baktığınızda sizce, hükümetin başlattığı açılım, Kürt sorununu çözer mi?" sorusunun sonuçlarını açıkladı.

TÜRK SEÇMENİN YÜZDE 62'Sİ: 'KÜRT SORUNU KESİNLİKLE ÇÖZÜLMEZ'

Aydın Erdem

KONDA Barometresi Eylül araştırmasında Türk seçmenlerin iktidarın Kürt sorunun çözüp çözemeyeceğine ilişkin görüşleri şöyle oldu:

Kesinlikle çözmez: Yüzde 27

Çözmez: Yüzde 35

Fikri yok: Yüzde 23

Çözer: Yüzde 12

Kesinlikle çözer: Yüzde 3

DÜŞÜŞ BAŞLADI

Ankete göre; Türk seçmenlerin yüzde 62'si hükümetin Kürt sorununu çözemeyeceğini düşünüyor. KONDA Barometresine göre bu oran; birinci çözüm süreci olarak bilinen 2013'te yüzde 48 düzeyindeydi.

Ayrıca MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'te yaptığı çağrıdan 5 ay sonra mart ayında yapılan ankette iktidarın bu sorunu çözebileceği düşünenlerin oranı yüzde 16 düzeyindeyken bugün yüzde 12 seviyesine gerilediği görüldü.

Ayrıca kararsız seçmen oranının da yüzde 32'den yüzde 23 seviyesine düştüğü görüldü.

KÜRT SEÇMEN DE İNANMIYOR

Konda Barometresi'ne göre; hükümetin Kürt sorunun çözebileceğini düşünen Kürt seçmen oranının Eylül ayında yüzde 32 düzeyinde kaldığı buna karşın, fikrim yok diyenlerin oranının yüzde 20 ve 'çözemez' diyenlerin oranının da yüzde 48 olduğu görüldü.

2013'teki birinci çözüm süreci olarak anılan dönemde Kürt seçmenin hükümetin başlattığı açılım sürecinde Kürt sorununu çözebileceğine olan güveni yüzde 66 düzeyinde ölçülmüştü.

Kürt seçmenlerin, Bahçeli'nin çağrısından 5 ay sonra Mart ayında yapılan ilk ankette ise Kürt sorunun çözüleceğine ilişkin desteği yüzde 27 düzeyindeydi.

Kürt seçmenlerde de kararsızlık düzeyinin yüzde 32'den yüzde 20'ya geriledi.

İşte o anket sonuçları: