UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı final rövanş maçında Chelsea sahasında Djurgardens’i konuk etti… İlk maçta rakibini 4-1 mağlup eden Chelsea taraftarı önünde de rakibini 1-0 mağlup etti ve final biletini aldı. İngiliz ekibine galibiyeti getiren golü, 38. dakikada Dewsbury kaydetti.
REAL BETİS UZATMALARDA GÜLDÜ
Günün diğer maçında Fiorentina ile Real Betis karşı karşıya geldi. Fiorentina ilk maçta 2-1 mağlup olduğu rakibini taraftarı önünde aynı skorla yendi ve maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda Real Betis 97. Dakikada bulduğu golle skoru 2-2’ye getirdi. Maçta başka gol sesi çıkmadı ve İspanyol ekibi adını finale yazdırdı.
Chelsea ve Real Betis arasında oynanacak olan UEFA Avrupa Konferans Ligi finali, 28 Mayıs 2025 tarihinde Polonya'nın Wroclaw şehrindeki Wroclaw Şehir Stadyumu'nda oynanacak.