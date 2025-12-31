Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından düzenlenen 35. Afrika Uluslar Kupası'nda (AFCON 2025) D Grubu mücadeleleri tamamlandı.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti, gruptaki son maçında Botsvana'yı 31. dakikada Nathanael Mbuku ile 41 ve 60. dakikalarda Sakaryasporlu Gael Kakuta'nın golleriyle 3-0 mağlup etti.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Gael Kakuta 74, Alanyasporlu Elia Meschack ise 57 dakika oyunda kaldı.

"Lumumba Vea" sosyal medyada viral oldu

"Lumumba Vea" olarak bilinen Kongolu bir futbol taraftarı, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin gruptaki tüm maçlarında tribünde hareketsiz durmasıyla sosyal medyada viral oldu.

Michel Kuka isimli Kongolu taraftar, 1961 yılında uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden ülkenin ilk başbakanı ve bağımsızlık lideri Patrice Lumumba'ya benzerliğiyle dikkat çekiyor ve 90 dakika boyunca Patrice Lumumba'nın ikonik heykelindeki gibi hareketsiz duruyor.

Senegal, son maçında 3 puanı 3 golle aldı

İbni Batuta Stadı'nda oynanan maçta Senegal, 38. dakikada Abdoulaye Seck, 62. dakikada Habib Diallo ve 90+7. dakikada Samsunsporlu Cherif Ndiaye'nin penaltı golüyle Benin'i 3-0 mağlup etti.

Benin forması giyen Alanyasporlu Steve Mounie 90 dakika sahada kalırken, Göztepeli Junior Olaitan 85. dakikada oyundan çıktı. Senegal Milli Takımı'nda Samsunsporlu Cherif Ndiaye, 88. dakikada oyuna girdi.

D Grubu'ndaki son maçların ardından 7'şer puanlı Senegal ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile 3 puanlı Benin, son 16 turuna yükseldi. Puanı bulunmayan Botsvana ise turnuvaya veda etti.