Atatürk’ün öncülüğünde “manda ve himaye kabul edilemez” iradesinin dünyaya ilan edildiği Erzurum Kongre Binası, “depreme dayanıksız” olduğu gerekçesiyle ziyarete kapatıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, binada güçlendirme ve restorasyon çalışması yapılacağını açıkladı.

Erzurum Kongresi 23 Temmuz-7 Ağustos 1919’da toplanmıştı.

161 YILDIR AYAKTA

1864 yılında Ermeni usta Mıgırdiç Sanasaryan tarafından inşa edilen yapı, tarih boyunca Ermeni Kız Okulu, Askeri Hastane ve Güzel Sanatlar Lisesi olarak kullanıldı. 1960 yılından sonra ise Atatürk ve Erzurum Kongresi Müzesi’ne dönüştürülen bina, 2018’den bu yana Erzurum Resim ve Heykel Müzesi olarak hizmet veriyordu. Müzede Atatürk’ün başkanlık makamı ile Erzurum Kongresi’ne katılan 56 delegenin isimlerinin yer aldığı plaketler bulunuyor. TBMM tarafından 2013 yılında restorasyon çalışması yapılan binada, o dönemde “depreme dayanıksız” olduğuna dair herhangi bir bulguya rastlanmadığı belirtilmişti.