ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu’na 18 Eylül’de sunulan karar tasarısı, Türkiye’ye yönelik yeni bir “din özgürlüğü” eleştirisi getirdi. Cumhuriyetçi French Hill ve Demokrat Jim McGovern’ın ortak imzasını taşıyan tasarı, Ankara’ya “dini azınlıklara yönelik kısıtlamalara müsamaha gösteren ülkeler” arasında yer verdi.

ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

Tasarıda “Heybeliada Ruhban Okulu’ndaki kısıtlamalar”, “ibadet yerlerine erişim engelleri” ve “dini azınlıklara oturma izni zorlukları” öne çıktı. SÖZCÜ’nün Washington kaynaklarından edindiği bilgilere göre, tasarı Fener Rum Patriği Bartholomeos’un ABD Başkanı Trump ile yaptığı görüşmeden sadece üç gün sonra Kongre’ye sunuldu. Görüşmede “din özgürlüğü ve Ortodoks dünyasının konumu” başlıkları ele alındı.

Washington kulislerinde zamanlamanın “tesadüf” olmadığı görüşü hakim. Diplomatik çevreler, Bartholomeos’un Trump’la temasının ardından Türkiye’nin yeniden hedefe alınmasını, “ABD iç siyasetinde evanjelik tabana verilen mesaj” olarak değerlendiriyor. Tasarının bağlayıcı olmadığı, fakat Beyaz Saray’ın “din temalı yumuşak güç politikasına” hizmet ettiği belirtiliyor.

Tasarıda liste geniş: 11 ülke daha yer alıyor

ABD Kongresi’ne sunulan yeni tasarıda Türkiye’nin yan ısıra; Cezayir, Azerbaycan, Mısır, Endonezya, Irak, Kazakistan, Kırgızistan, Malezya, Sri Lanka, Suriye ve Özbekistan gibi 11 ülke daha yer aldı. Tasarıda ABD Dışişleri Bakanlığı’na “müttefiklerle daha güçlü diplomatik temas” çağrısı yapılırken Ankara’daki diplomatik çevreler yaşanan bu gelişmeyi “Patrikhane-Washington hattında yeniden ısınan temasların yansıması” olarak yorumluyor.