Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda geçerli 24 bin 393 oyun 12 bin 325'ini alarak Ali Koç'a karşı üstünlük kuran Sadettin Saran, sarı-lacivertli kulübün 38. başkanı oldu.

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda oy kullanan takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş'ın Genel Kurul'a katılma, seçme ve seçilme hakkını kullanmasının; aktif sporcu olması sebebiyle Fenerbahçe tüzüğüne aykırı olduğu ortaya çıktı.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu, Mert Hakan Yandaş'ın genel kurula nasıl alındığıyla ilgili görevliler ile Yönetim Kurulu'dan izahat istedi ve olayı araştırmaya başladı.

TÜZÜK İZİN VERMİYOR

Yapılan inceleme sonucunda aktif sporcuların oylamaya katılmasını kısıtlayan tüzük maddeleri olduğu ifade edildi.

Tüzükte yer alan 15. maddenin 6. fıkrasında, "Fenerbahçe’nin aktif olarak faaliyet gösterdiği spor dallarında, amatör/ profesyonel olarak yarışma/müsabakalara katılan, aktif spor yaşamı içerisinde olan üye; Kulüpte seçme ve seçilme hakkını kullanamayacaktır." ifadeleri yer alırken 18. maddenin 2. fıkrasının (d) bendinde şu ifadeler yer alıyor: "(d) Tüzüğün 15. maddesinin altıncı fıkrasında anılan sporcular, Genel Kurul toplantılarına katılamaz."