1992 yılından bu yana Aydın'da faliyet gösteren ve kuruyemiş, lokum, helva, tahin, pişmaniye, türk kahvesi, çay, baklava gibi 400'den fazla ürün çeşidiyle hem perakende satış noktalarında hem de ihracat yoluyla tüketiciyle buluşturan Efe Şekerleme Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi yaşadığı ekonomik kriz sonrası konkordato ilan etmişti ancak son görülen duruşmada mahkeme konkordatonun reddine karar verdi.

ÜRETİM DURMUŞ, İŞÇİLERİ ÜCRETSİZ İZNE ÇIKARILMIŞTI

Hem perakende satış noktaları hem de ihracat yoluyla geniş bir tüketici kitlesine ulaşan firma, ekonomik sıkıntılar nedeniyle bu yılın nisan ayında Aydın Asliye Ticaret Mahkemesi’ne konkordato talebiyle başvurmuştu. Şubat ayında üretimini durduran şirket, çalışanlarını ücretsiz izne çıkarmıştı.

İhracat ortağının konkordato ilan etmesiyle krizi daha da derinleşen firma, kendi konkordato süreciyle faaliyetlerini sürdürmeye çalışmıştı. Ancak mahkeme, 27 Ağustos 2025’te görülen duruşmada konkordato talebini reddetti.

MAHKEME TEDBİRLERİ KALDIRDI

Mahkeme kararında, tüm tedbirlerin kaldırıldığı ve konkordato komiserinin görevine son verildiği belirtildi. Bu karar sonrası şirket, alacaklılara karşı yasal korumadan çıktı.

SEKTÖRÜNDE ÖNCÜYDÜ

Efe Şekerleme, kuruyemiş, lokum, helva, tahin, pişmaniye, Türk kahvesi, çay ve baklava gibi çok sayıda ürünle hem iç piyasada hem de yurt dışında bilinirlik kazanmıştı. Uzun yıllar Aydın’ın önemli markalarından biri olarak öne çıkan şirketin geleceği, alınan mahkeme kararının ardından belirsizliğe girdi.