Türkiye’de reel sektörün finansal sıkıntıları 2025'te tarihi zirveye ulaştı; bir önceki yıla oranla toplam konkordato işlemlerinde yüzde 82'lik dev bir artış yaşanırken, tekstil ve inşaat sektörleri iflasın eşiğine gelen iş kollarının başında yer aldı.

Şirketlerin mali darboğazı aşamadığı 2025 yılı, ekonomi kayıtlarına rekorların yılı olarak geçti.

Bununla birlikte "satılık fabrika" ilanlarında da artış yaşandığı gözlendi; konuyu Sözcü TV'de "Ekrem Açıkel ile İçimizden Biri" programında masaya yatırıldı.

Açıkel; Türkiye'nin üretim yapmaktan vazgeçip geçmediği sorusunu gündeme getirerek özellikle konkordato taleplerindeki artış ve fabrikaların satışa çıkarılmasını bu durumun kanıtı

olduğunu söyledi.

2025'te Türkiye genelinde konkordato kararı sayısı 6361'e ulaştığı bilgisini veren Açıkel, Türkiye'nin ticaret kalbi olan İstanbul ve Marmara Bölgesi'nde çok sayıda fabrika kepenk indiriyor ve satışa çıkarıldığını söyledi.

Sadece son bir ayda İstanbul'da en az 215 fabrika satışa çıkarıldığını belirten Ekrem Açıkel, örnek ilanlar da gösterdi.