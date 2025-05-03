Ekonomi yönetiminin politikalarının; finansman sıkıntısı, talepteki daralma ile özel sektörde yarattığı tahribat, konkordato verilerine yansıdı. Mahkemeler tarafından yılın ilk dört ayında verilen konkordatoda geçici mühlet kararı yüzde 145 artarak, 782’ye ulaştı. İflas kararı verilen dosya sayısında ise yüzde 51’lik artış yaşandı. Konkordatotakip.com sitesinin Basın İlan Kurumu’ndan derlediği verilere göre, nisanda mahkemeler tarafından geçici mühlet kararı verilen dosya sayısı 199 oldu. Ocakta konkordato geçici mühlet kararı verilen dosya sayısı 231, şubatta 163, martta ise 189 olarak açıklanmıştı. Yılın ilk dört ayında konkordato başvurusu kabul edilen dosya sayısı 782’ye çıktı.

Tecdelioğlu

TEKSTİL ZİRVEDE

Nisanda kesin mühlet kararı verilen dosya sayısı 136 olurken, yılın ilk dört ayında söz konusu rakam 2024’ün aynı dönemine göre yüzde 286 artarak 526’ya ulaştı. Mahkemeler tarafından geçen ay 10 dosya için iflas kararı verilirken, yılın tamamında iflas kararı verilen dosya sayısı 53’e çıktı. Geçen yılın ilk 4 ayında ise iflas kararı verilen dosya sayısı 35’ti.Yılın ilk dört ayında en fazla konkordato geçici mühlet kararı verilen dosya sayısı 54 ile tekstil sektöründe oldu.

Son olarak, Denizli’de 1954’ten bu yana üretim gerçekleştiren Çiçekçi Tekstil de konkordato başvurusunda bulundu. En riskli ikinci sektör, 37 konkordato geçici mühlet kararı ile inşaat olurken, üçüncü sırada 26 dosya ile metal ürün imalatı, dördüncü sırada 24 dosya ile plastik, beşinci sırada ise 21 dosya ile mobilya yer aldı.

‘Sektörlerde endişe var’

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Çetin Tecdelioğlu, konkordato ve iflaslarda metal sektörünün de riskli sektörler arasında yer aldığını vurguladı. “Konkordato ve iflaslarda ne yazık ki çok ciddi yükseliş var. Sektörlerde, kaygı var, bu durum ne yazık ki güveni de törpülüyor” diye konuşan Çetin Tecdelioğlu, “Sanayici zor durumda” dedi. Tecdelioğlu, “İhracatçının bu noktada pozitif desteklenmeye ihtiyacı var. Kamudan ekstra destek gerekli”

açıklamasını yaptı.