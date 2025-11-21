Son biletli konserini 2019 yılında Harbiye'de veren Megastar Tarkan'ın "16-17-20 ve 23 Ocak'ta Volkswagen Arena'da buluşuyoruz" sözlerinin ardından dün 11.00'da biletlerin satışa çıktığı site çöktü.

Dakikalar içinde dört günlük biletlerin tükendiğini gören bazı sosyal medya kullanıcıları yaşanan krize, "İlk girebilmek için sekiz kere alarm kurdum yine de alamadım", "Tarkan aşkım çöktü" ve "Dördü de dakikalar içerisinde tükenmiş olamaz" yorumlarıyla isyan etti.

Öte yandan biletlerin karaborsaya düştüğünü söyleyen vatandaşlar, "Hayranlarınız mağduriyet yaşıyor. Bu duruma 'Dur' de Tarkan" çağrısında bulundu.

4 KONSER DAHA VERECEK

Yoğun ilginin ardından Tarkan, hayranlarına müjdeli haberi verdi.

Sosyal medyada paylaşım yapan sanatçı 24, 27, 30 ve 31 Ocak tarihlerinde 4 konser daha vereceğini duyurdu.