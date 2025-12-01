Diva, bu kez Kayseri’de verdiği konserde yaşanan anlarla adından söz ettirdi. Sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatan Ersoy, performansı sırasında bir anda sinirlendi.

"SUSSANA BE" DİYE BAĞIRDI

Şarkı söylediği sırada nedeni bilinmeyen bir şekilde öfkelenen sanatçı, önce mikrofonu, ardından sahnedeki masada bulunan bardakları yere fırlattı. O anlar seyircilerin cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. İzleyenler, Ersoy’un neye tepki gösterdiğini merak etti.

SERVETİYLE GÜNDEM OLDU

Son dönemde mal varlığıyla da sık sık gündeme gelen Bülent Ersoy, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. “Aşk istiyorum, param çok. Harcayacak yer arıyorum ama öyle her önüne gelene de olmaz. Yakışıklı olursa olur. Bu kadar parayı kime bırakacağım?” sözleri hem salondakileri hem de sosyal medya kullanıcılarını güldürmüştü.

İşte Bülent Ersoy’un servetinde bulunanlar...

Ersoy’un sahip olduğu mal varlıkları sık sık gündeme gelirken, listede öne çıkanlar şöyle:

İstanbul’da 28 daire ve ultra lüks 4 villa

Antalya, Marmaris ve Muğla Bodrum’da villa

İstanbul Fenerbahçe’de sauna, Antalya Fethiye’de benzinlik

30 metrelik lüks yat

Kiraya verilen vinç ve dozerler