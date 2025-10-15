Şarkıcı Yalın'ın önceki akşam İstanbul'da verdiği konserde yaşananlar sosyal medyada gündem oldu.

Bir dinleyici önündeki kişiyi "Buradaki hanımefendi alkolün etkisiyle konseri izlettirmiyor, sürekli bir el hareketleri içerisinde" -sözleriyle, sahnedeki Yalın'a şikayet etti.

Yalın da "Ben bu polemiğin içine giremeyeceğim, özür dilerim. Ne olduğunu anlamadım. En büyük hayalim ve isteğim şu; buradan çıkarken yüzünüz gülsün, bütün amacım bu. İyi niyetle, iyi duygularla bu işi yapmaya gayret ediyorum, seyircimi de bu yüzden burada topluyorum. O yüzden kusura bakmayın" dedi.

Şarkıcının sözleri seyirciden alkış topladı.