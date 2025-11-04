YouTube’daki akustik performanslarıyla büyük çıkış yakalayan Bastık, “Fırça”, “Uslanmıyor Bu”, “Ara”, “Her Yerde Sen” ve “Lan” gibi hit şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştı. Ancak bu kez bir konser sırasında yaşanan ilginç bir an dikkat çekti.

Konser esnasında yüzüne lazer tutan bir seyirciyi fark eden Bastık, durumu sahneden fark ederek oldukça kibar ama etkili bir şekilde müdahale etti. Sanatçı, seyirciye dönerek şu ifadeleri kullandı:

“O lazeri kim tutuyorsa kendisine bir bakış atmak istiyorum. Bir daha tekrarlanmamasını rica ediyorum. Hep böyle kibar değilim. Ben bir kedi değilim ve bana lazer tutamazsın. Bu bir sevgi göstergesi değil. Yanlış mıyım?”



Salondan gelen alkışlarla desteklenen Bastık, seyircinin tepkisini de arkasına alınca sözlerine mizahi bir şekilde devam etti: “Halk yanımda, çok teşekkürler.”

Bastık’ın soğukkanlı ve esprili yaklaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.