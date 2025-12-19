Astronomer CEO'su ile Coldplay konserinde dev ekrana yansıyan görüntüleriyle dünyada yankılanan bir skandalın merkezine düşen Kristin Cabot, aylar sonra ilk kez basına konuştu.

53 yaşındaki Cabot, Temmuz ayında Massachusetts eyaletindeki Foxborough kentinde düzenlenen konserde Astronomer şirketinin o dönemki CEO’su Andy Byron ile birlikte görüntülenmişti.

İkili kamerayı fark edince eğilip saklanmıştı. Görüntüler kısa sürede yayıldı. Byron önce işinden uzaklaştırıldı, ardından istifa etti.

Cabot da şirketin insan kaynaklarından sorumlu yöneticisi olarak görevinden ayrıldı. Ancak Cabot'a göre, istifasından sonra bile tacizler hiç bitmedi.

Cabot, işsizlikle ve sürekli devam eden aşağılamalarla boğuştunu aktardı. Ancak bunlara rağmen hayatına devam ettiğini söyledi.

KİMSE ONU İŞE ALMADI

İnternette hızla yayılan video milyonlarca kez izlendi. Coldplay’in solisti Chris Martin kalabalığa "ya bir kaçamak yaşıyorlar, ya da çok utangaçlar" demişti.

Günler içinde internet başka konulara yöneldi. Cabot içinse kabus yeni başlıyordu. Cabot, "tarihin en nefret edilen insan kaynakları yöneticisi oldum" diye o dönemi anlattı.

İstifa eden Cabot, Times'a verdiği röportajda "yeni bir iş aradığını ancak kendisine artık işe alınamaz olduğunu" söyledi.

O gece konserde bulunan eşiyle ayrı yaşadığını da söyledi. New York Times’a verdiği ayrı bir röportajda Byron ile cinsel bir ilişkisi olmadığını, hatta "o geceye kadar hiç öpüşmediklerini" söyledi. Ancak Cabot, eski CEO'su Byron'dan hoşlandığını da kabul etti.

Cabot, "Yanlış bir karar verdim. Birkaç içki içtim. Dans ettim. Patronumla uygunsuz bir ilişki yaşadım. Bunun sorumluluğunu aldım ve bunun bedeli olarak kariyerimden vazgeçtim" dedi.

'ÇOCUKLARIM BENDEN UTANIYOR

Aylar sonra neden ilk kez konuştuğu sorulduğunda ise Cabot, 'bunu çocuklarım için yapıyorum. Olay yaşandı ve bitti, ancak taciz hiç durmadı" dedi.

Cabot, "çocuklarım, onları okuldan almamı istemiyor. Benden utanıyorlar" diye konuştu ve "benimle birlikte spor müsabakalarına gitmek istemiyorlar. Bana kızgınlar. Hayatları boyunca kızgın kalabilirler. Bu yükü taşımak zorundayım" dedi.

Cabot, beraber ilişki yaşadığı eski patronu Byron'un bu seviyede aşağılanıp aşağılanmadığını da sorguladı.

Eski insan kaynakları müdür, "Kadın olduğum için yükün büyük kısmı bana bindi. Miras yemek istediğim, ya da işimde yükselmek için onunla yattığım söylendi. Bunun gerçekle uzaktan yakından ilgisi yok" dedi.,

Cabot, hayatı boyunca bu algıyla mücadele ettiğini ve sonunda yine bununla suçlandığını söyledi. Byron'dan herhangi bir alt niyet olmadan hoşlanmış olduğunu söyledi.

ÖLÜM TEHDİTLERİ ALMIŞ

Cabot, New York Times’a "ölüm tehditleri aldığını" söyledi. Bir kişini "nerede alışveriş yaptığını biliyorum. Senin için geliyorum" diye yazdığını anlattı.

Eski insan kaynakları müdürü "Çocuklarım benim ve kendilerinin öleceğinden korktu" diye o dönemi anlattı. Kadın, ailecek "kalabalık alanlardan kaçınmaya başladıklarını" söyledi.

En acımasız eleştirilerin kadınlardan geldiğini anlattı. Yüz yüze zorbalıkların ve mesajların çoğunun kadınlardan geldiğini söyledi.

Cabot'un özel bilgileri internete sızdırıldı. Haftalar boyunca günde 600’e varan telefon aldı. Ev önündeki paparazzilerin "evinin önünde bir geçit töreni gibi dizildiğini" anlattı.

Zamanla durumun biraz düzeldiğini de belirtti. Çocukları için terapist bulduğunu ve yeniden evden çıkmaya başladığını anlattı. Tenis oynamaya gittiğini söyledi.

Byron ile kısa süre kriz yönetimi üzerine konuştuklarını ancak iyileşmek için iletişimi kesmeye karar verdiklerini belirtti. O günden beri konuşmadıklarını söyledi.

Eski CEO Byron'un kendisi ise o konserden beri hiç konuşmadı. Eski şirketi Astronomer, "Byron'un istifasını kabul ettiklerini" duyurdu. Bu, Byron'dan alınan son haber oldu.