Aydın'da dün akşam 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle şarkıcı Hakan Altun konser verdi.

Konser alanı beklenen şekilde dolmazken iddialara göre konser için belediye personelinin zorunlu olarak katılması istendi, Katılım sağlamayanların "fişleneceği ve işten çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya kalacağı" belirtildi.

"TÜM PERSONEL KATILACAKTIR"

ANKA'da yer alan habere göre; talimatın personel arasında oluşturulan mesajlaşma gruplarında dile getirildiği öne sürüldü. Sadece merkez personeli değil, çevre ilçelerde görev yapan belediye çalışanlarının da konsere getirilmesi için otobüsler ayarlandığı iddia edildi.

BU KEZ DE ÜMİT BESEN VE PAMELA

Aydın Büyükşehir Belediyesi dünkü konserin ardından yeni bir konser duyurusu paylaştı.

Paylaşımda, "30 Ağustos Zafer Bayramımızı coşkuyla kutlamaya devam ediyoruz" ifadeleri kullanılırken bu akşam da İncirliova Cumhuriyet Meydanı'nda Ümit Besen ve Pamela konserinin olacağı belirtildi.