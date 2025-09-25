Konserve yiyecekler, uzun süre saklanabilmeleri ve uygun fiyatlı olmaları nedeniyle mutfakların vazgeçilmezi. Ancak uzmanlar, her konserve kutusunun güvenli olmadığını hatırlatıyor. İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS) cerrahı ve yazar Dr. Karan Rajan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla konserve ürünlerde dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı.

EZİK KUTULARDA TEHLİKE SİNYALİ

Dr. Rajan, ezilmiş konservelerin her zaman tehlikeli olmadığını ancak bazı koşullarda ciddi riskler taşıdığını belirtti. Özellikle yan dikiş ve üst dikiş bölgelerindeki eziklerin kutunun bütünlüğünü bozabileceğini vurguladı. Bu tür hasarların, kutuda görünmeyen küçük deliklere yol açabileceğini ve içeriğin güvenliğini tehdit ettiğini söyledi.

Doktor, “Yan dikişte ezik varsa etiketi çıkararak dikkatlice kontrol edin. Dikişi etkileyen ya da keskin, sivri bir kenar oluşturan çukurlar varsa tüketmeyin” ifadelerini kullandı.

HANGİ KONSERVERLER GÜVENLİ?

Uzman açıklamasında, küçük yüzeysel eziklerin ve dikişe zarar vermeyen çukurların genellikle sorun oluşturmadığını söyledi. Ancak “parmağınızı koyabileceğiniz kadar derin” ezikler bile dikişe dokunmadığı sürece güvenli görünebilir dedi.

Dr. Rajan ayrıca, şişmeye başlamış veya patlamak üzere olan konservelerin kesinlikle tüketilmemesi gerektiğini de hatırlattı.

“ŞÜPHENİZ VARSA, ÇÖPE ATIN”

Paylaşımında her ezik konserve kutusunun atılmasına gerek olmadığını vurgulayan Dr. Rajan, şüpheli durumlarda risk almamak gerektiğini “Eğer emin değilseniz, atın” bu sözlerle özetledi.