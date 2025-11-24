ABD hükümeti, aylardan beri Venezuela'yı savaş gemileri ve uçaklarla kuşatmıştı, ancak askeri operasyon kongre izni olmadan başlatılamıyordu.

Trump hükümeti, bugün o kongre iznini almadan operasyonların başlatılmasının önünü açacak kararı aldı.

Bu karardan hemen önce Venezuela'daki konsolosluklar boşaltıldı. Konsoloslukların ülkeyi terk etmesinden hemen sonra, NOTAM yayınlandı.

NOTAM bildirisi

Hükümet, Venezuela'da Güneşler Karteli'ni 'yabancı terör örgütü' ilan etti. Örgütün lideri olarak da Venezuela lideri Nicolas Maduro'yu gösterdi.

ABD yasalarına göre terör örgütlerine karşı verilen savaşlar kongre iznine gerek duymuyor. Bu karar, Trump hükümetinin saldırılarılarının önünü açyor.

Bu esnada Venezuala Başkanı Maduro, "barışa evet" dediği konuşmanın ses kayıtlarıyla yapılan yapay zeka üretimi şarkı eşliğinde, halka sesleniş konuşmasında dans etti.