Gülnur SAYDAM

Çevre Bakanı Murat Kurum, bu ay içinde konteynerlerin tamamının kaldırılacağını söyledi. Ancak anahtar teslimi alan ve hala konteynerlerde yaşayan depremzedelerden tepki geldi. Depremzedeler, SÖZCÜ’ye şunları söyledi:

‘KOLONLAR ÇÜRÜYOR’

“Teslim edilen deprem konutlarının çoğu apar topar bitirilmek istendiği için usulüne aykırı yapılıyor. Kalıplar daha kurumadan çıkarılıyor. Daha bitmeyen binanın kolonları çürüyüp dökülüyor. 1 saatlik yağmurda 2. katlara kadar çamurlu su basıyor. Konteynerde yaşamak çok zor ama o çürük yapılardan daha güvenli” ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, 46 bin köy evi teslim edildiğini söyledi ancak hayvancılık yapan köylüler, ahır planlaması yapılmamasından dolayı şu sözlerle isyan etti:

“Evimin altında ahır vardı hayvanlarımıza yakındık. Bu dağ başında yazlık villa gibi yer verdiler. Köylüyüz biz yazlıkçı değil. Hayvanlara bakmak için her gün biri gidip nöbet tutuyor.”