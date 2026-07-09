Kaza, öğle saatlerinde Diyarbakır'ın Güneybatı Çevre Yolu Halid bin Velid kara yolunda meydana geldi. İ.B. idaresindeki 72 AK 320 plakalı cip, seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya düştü.
Kazada araç sürücüsü İ.B. ile cipte yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 5 yaralı, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ve jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.