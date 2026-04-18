Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde meydana gelen trafik kazası ölümle sonuçlandı. Şirinevler Mahallesi'nde seyir halinde olan bir motosikletin refüje çarpması sonucu iki genç ağır yaralandı.
KONTROLDEN ÇIKIP REFÜJE ÇARPTI
Edinilen bilgilere göre kaza, Şirinevler Mahallesi'nde yaşandı. Sürücüsü henüz tespit edilemeyen 03 MA 0582 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak şiddetli bir şekilde yol ortasındaki refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklette bulunan M.İ. (20) ve Y.E.Ö. (21) ağır yaralandı.
20 YAŞINDAKİ GENÇ KURTARILAMADI
Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan 20 yaşındaki M.İ., doktorların gerçekleştirdiği tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Durumu ciddiyetini koruyan 21 yaşındaki Y.E.Ö.'nün tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, polis ekipleri kazanın kesin nedenini ve motosikleti kimin kullandığını belirlemek amacıyla inceleme başlattı.