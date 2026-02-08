Kaza, öğle saatlerinde Bingöl-Genç kara yolunun 10’uncu kilometresinde, AFAD İl Müdürlüğü mevkiinde meydana geldi.
E.B'nin kullandığı 38 AKS 487 plakalı otomobil ile sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 78 AG 598 plakalı otomobil, Bingöl-Genç kara yolunun Güveçli köyü mevkisinde çarpıştı.
Kazada, araçlardaki 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE KURTARILAMADI
Ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Aydın K. (54) ve oğlu Kerim K. (21) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
KAZA KAMERAYA YANSIDI
Öte yandan kaza, yol kenarında bulunan bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde otomobil sola dönüş yaptığı sırada otomobil yandan çarpıyor.