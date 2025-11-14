VICTOR Osimhen için organizasyon fark etmiyor. Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig’de fırtına gibi esen Nijeryalı forvet bu kez Dünya Kupası Afrika Elemeleri yarı final maçında yıldızlaştı. Gabon ağlarını 2 kez sarsıp, ülkesini finale taşıyan 26 yaşındaki oyuncu son 11 maçta 12 gol attı, 1 de asist yaptı. Osimhen, Liverpool (1), Benin (3), Bodo (2), Göztepe (1), Ajax (3) ve Gabon’u (2) avlayıp, şu anda dünyanın en formda golcüsü olduğunu kanıtladı.

OSIMHEN ayrıca toplam 45 maçta 31 gol ve 12 asist ile Nijerya tarihinin en golcü 2. oyuncusu konumunda. Rashidi Yekini’yi geçmesi için sadece 7 gole ihtiyacı var. Bu form grafiğiyle hedefe ulaşması hiç de zor değil. Dünya Kupası Elemeleri’nde finale çıkan Nijerya yarın 22.00’de D. Kongo ile karşılaşacak. Eşleşmede kazanan takım, kıtalararası elemelere bilet alacak. Mart ayında oynanacak turdaki rakipler ise Bolivya, Yeni Kaledonya ya da Asya elemelerinden bir takım olacak.