Konut piyasasında alıcı davranışları değişmeye başladı. Özellikle son dönemde, içinde kiracı bulunan daireler, boş konutlara göre çok daha uygun fiyatlarla satışa sunulmaya başlandı. Satışa sunulan kiracılı daireler, bazı bölgelerde yüzde 30 daha uygun fiyatla satışa çıkarken, yatırım amaçlı alım yapmak isteyenler için fırsat yaratmaya başladı.

AYNI BİNADA FARKLI FİYATLAR

NTV'de yer alan habere göre, satılık konutların fiyatında belirleyici etkenlerden biri, dairenin boş olup olmaması. Uzmanlara göre, içinde kiracı bulunan daireler çoğu zaman tercih edilmiyor. Bunun temel nedeni ise alıcıların, mevcut kiracı ile uğraşmak istememesi. Bu durum, kiracılı dairelerin satış fiyatında önemli bir düşüşe neden oluyor.

Aynı binada yer alan, aynı büyüklükteki iki daire arasında yalnızca kiracı farkı nedeniyle yüzde 30’a yüzde 40'a varan fiyat farkları oluşabildiği ortaya çıktı.

YÜZDE 30-40 DAHA UCUZ

Emlak uzmanları, kiracılı dairelerin bazı riskler taşısa da fiyat avantajıyla öne çıktığını açıklıyor. Özellikle kira kontratının süresi, kira bedelinin güncelliği ve tahliye koşulları gibi detaylar, satış sürecinde önemli rol oynadığı belirtildi. Bu tür dairelerde fiyat pazarlığı yapılabildiği gibi, piyasadaki benzer konutlara göre yüzde 30-40 daha düşük rakamlarla satın alma imkanı doğabiliyor.

SATIN ALMADAN ÖNCE BU ADIMLARA DİKKAT

Kiracılı konut alımında en önemli noktalardan biri kira sözleşmesi. Uzmanlar, alıcıların öncelikle kira kontratını incelemesi gerektiğini vurguluyor. Kiracının ne kadar süredir evde oturduğu, sözleşmenin ne zaman sona ereceği, kira ödemelerinin düzenli yapılıp yapılmadığı ve varsa tahliye taahhüdü gibi belgelerin kontrol edilmesi öneriliyor.