Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz 2025 ayına KFE verilerini açıkladı. Buna göre 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,95 oranında artan konut fiyatları endeksi (KFE), bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 32,8 oranında artış gösterdi; reel olarak ise yüzde 0,5 oranında düşüş kaydedildi.
Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında, temmuzda bir önceki aya göre İstanbul'da yüzde 0,6, Ankara'da yüzde 1,2 artış görülürken, İzmir'de ise yüzde 1 azalış kaydedildi.
Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre İstanbul'da yüzde 33,5, Ankara'da yüzde 42,9 ve İzmir'de yüzde 31 yükseldi.