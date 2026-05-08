Türkiye gayrimenkul piyasasında uzun süredir devam eden fiyat artışları yerini nominal düşüşe bıraktı. Endeksa verilerine göre, 2026 yılı Nisan ayı itibarıyla Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı bir önceki aya göre geriledi. Bu düşüş, son beş yıllık veri setinde kaydedilen ilk nominal azalış olarak kayıtlara geçti.

FİYATLARDA 5 YIL SONRA İLK NOMİNAL DÜŞÜŞ YAŞANDI

Gayrimenkul platformu Endeksa'nın Mart ve Nisan 2026 verileri karşılaştırıldığında, Türkiye genelindeki ortalama metrekare fiyatının 40 bin 380 TL'den 39 bin 939 TL'ye düştüğü görülüyor.

Sadece "daire" nitelikli konutlar incelendiğinde ise metrekare fiyatı 38 bin 890 TL'den 38 bin 754 TL'ye geriledi. Uzmanlar, bu verilerin piyasada uzun süredir hissedilen reel değer kaybının artık etiket fiyatlarına da yansımaya başladığının göstergesi olduğunu belirtiyor.

EN PAHALI VE EN UCUZ İLLER NETLEŞTİ

Nisan 2026 verileri doğrultusunda, daire nitelikli konutlarda metrekare fiyatı en yüksek ve en düşük iller şu şekilde sıralandı:

En Pahalı 5 İl:

Muğla: 66.643 TL/m²

İstanbul: 61.658 TL/m²

Antalya: 52.631 TL/m²

Çanakkale: 49.518 TL/m²

İzmir: 47.813 TL/m²

En Ucuz 5 İl:

Kilis: 16.053 TL/m²

Hakkâri: 21.341 TL/m²

Kırıkkale: 22.762 TL/m²

Kars: 23.971 TL/m²

Bitlis: 24.846 TL/m²

İLANLARIN YAYINDA KALMA SÜRESİ UZADI

Sektör temsilcileri, piyasadaki bu durgunluğu jeopolitik belirsizlikler ve yükselen faiz oranlarına bağlıyor.

Satılık konut ilanlarının yayında kalma süresinin uzaması, satış hızının düştüğünü gösteriyor. BETAM tarafından yayımlanan veriler de bu durumu desteklerken; ilanların yayında kalma süresinin 3,9 gün arttığı, konut talep endeksinin ise %5,2 oranında gerilediği bildirildi.