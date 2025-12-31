Kültür ve Turizm Bakanlığı, turizm sektöründe dijital platformlar üzerinden yapılan ilanlara yönelik önemli bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan tebliğe göre; seyahat acentaları, konaklama tesisleri ve turizm amaçlı kiralanan konutların elektronik ortamda tanıtım ve satışına sıkı kurallar getirildi.

Yeni düzenleme kapsamında, internet üzerinden verilen turizm ilanlarında işletmelere ait belge numaralarının doğrulanması zorunlu hale geldi.

BELGE NUMARASI İLANDA AÇIKÇA YER ALACAK

Tebliğe göre, turizm işletmelerinin sahip olduğu belge numaraları, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın veri tabanı üzerinden kontrol edilecek. Doğrulaması yapılan bu numaraların, ilanlarda kolayca görülebilecek şekilde yer alması gerekecek.

Bu uygulamayla hem tüketicinin korunması hem de kayıt dışı turizm faaliyetlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

BELGESİZ İLANLARA HER BİR İÇERİK İÇİN CEZA

Düzenlemenin en dikkat çeken maddelerinden biri ise yaptırımlar oldu. Belgesiz konaklama işletmelerinin elektronik ortamda tanıtım, pazarlama ya da satış yapması halinde; mahallin en büyük mülki amiri tarafından her bir ilan için idari para cezası uygulanacak.

Ayrıca, bu ilanlara aracılık eden veya elektronik ticaret imkânı sağlayan platformlara da sorumluluk yüklendi.

24 SAAT İÇİNDE KALDIRILMAYAN İLANLAR İÇİN YAPTIRIM ARTIYOR

Belgesiz içeriklerin tespit edilmesi halinde, ilanı yayımlayan platformlara içeriğin kaldırılması için uyarı yapılacak. Ancak uyarıya rağmen 24 saat içinde söz konusu ilanlar yayından kaldırılmazsa, her bir ilan için ayrıca idari para cezası kesilecek.

Bu adımla birlikte dijital turizm ilanlarında denetimin daha da sıkılaşması bekleniyor.

Yeni düzenlemenin temel hedefi; tüketici mağduriyetlerinin önüne geçmek, sektörde haksız rekabeti engellemek ve kayıt dışı konaklama faaliyetlerini kontrol altına almak. Uzmanlara göre, uygulama özellikle kısa süreli kiralamalarda şeffaflığı artıracak.

Turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin ve dijital platformların, ceza riskleriyle karşılaşmamak için ilanlarını hızla yeni kurallara uygun hale getirmesi gerekiyor.