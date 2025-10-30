Sıkı para politikasıyla uzun süredir baskılanan konut kredilerinde dipten dönüş sinyali geldi. Faiz oranlarında 1 ila 1,5 puan arasındaki gerileme, kredi talebinde canlanma yarattı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre konut kredilerinde son bir ayda yüzde 2,5’i aşan artış yaşandı.

HEM KAMU HEM DE ÖZEL BANKALARIN KREDİ HACMİ ARTTI

Ekonomim'den Şebnem Turhan’ın haberine göre, faiz indirimlerinin başlamasıyla hem kamu hem de özel bankalarda konut kredisi hacminde artış yaşandı. Kamu mevduat bankaları, ağustos ayı sonunda aylık faiz oranlarını yüzde 2,69–2,79 aralığına çekerek süreci başlattı. Bu adımı kısa süre sonra özel bankalar da izledi ve faiz oranlarını kamu seviyesine indirdi.

BDDK verilerine göre, konut kredisi bakiyesi bir yılda yüzde 33,61, son bir ayda ise yüzde 2,5’in üzerinde artarak 634 milyar liraya yükseldi. Konut kredilerinin toplam tüketici kredileri içindeki payı yüzde 24,15’e çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri de bu toparlanmayı destekliyor. Eylül ayında ipotekli konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,4 arttı. Bu yılın ilk dokuz ayında artış oranı ise yüzde 76’ya ulaştı. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 14,1’e yükselirken, bu oran Aralık 2023’te yalnızca yüzde 4,4’tü.

TASARRUF FİNANSMAN SİSTEMİNE İLGİ ARTTI

Uzmanlar, faiz indirimlerinin sürmesi ve kredi erişiminde gevşeme yaşanması halinde konut satışlarında rekor kırılabileceğini belirtiyor. Tasarruf finansman sistemine yönelik artan ilginin de ipotekli satışlardaki yükselişi desteklediği ifade ediliyor.

10 MİLYONLUK EV KREDİSİ 40 MİLYONA KADAR ÇIKABİLİYOR

Her ne kadar faiz oranları düşse de, geri ödeme yükü hala yüksek seyrediyor. Banka hesaplamalarına göre, yüzde 2,69 faiz oranıyla kullanılan 10 milyon liralık bir konut kredisi, 120 ay sonunda 33,7 ila 40 milyon lira arasında geri ödeniyor.

Merkez Bankası verilerine göre, konut kredilerinde ağırlıklı ortalama faiz oranı yüzde 37,91 seviyesine gerileyerek son iki yılın en düşük düzeyine indi.