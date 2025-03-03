Ev alacaklar için kritik gelişmeler gündeme geliyor. Merkez Bankası’nın faiz indirim politikası, ihtiyaç ve ticari kredilere yansıdı.

İhtiyaç kredisi faizleri yüzde 63,11 ile son bir yılın en düşüğüne inerken, ticari kredilerde faiz oranı yüzde 56,6’ya düştü. Mevduat faizleri de düşüş yaşadı. Konut kredisi faiz oranları 1,5 yıl sonra ilk defa yüzde 40'ın altına geriledi. Bu düşüşle beraber, 1 milyon lira konut kredisi çeken bir kişi toplamda 340 bin lira daha az ödeme yapacak.

KONUT KREDİSİ FAİZLERİ YÜZDE 40'IN ALTINDA

Merkez Bankası’nın 6 Mart’ta açıklayacağı faiz kararıyla kredilerde yeni bir düşüş dalgası öngörülüyor. Ev almak isteyenler için kredi maliyetleri giderek düşerken, konut piyasasında hareketlenmeler görüldü. Düşen faizler ve yeni kampanyalar sayesinde, ev sahibi olmak isteyenler için büyük bir fırsat kapısı açılıyor.

FAİZ ORANLARINDA 1,5 YIL SONRA İLK KEZ

Konut kredisi faiz oranlarında büyük bir düşüş görüldü. Merkez Bankası’nın faiz kararları, piyasanın yeni kampanyası ve sosyal konut projeleri sayesinde 1,5 yıl sonra ilk defa konut kredisi faizleri yüzde 40’ın altına geriledi. Bu düşüş, ev sahibi olmak isteyenler için önemli bir maliyet avantajı oldu.

FAİZ İNDİRİMİNE PAS MI DEVAM MI?

Merkez Bankası, 2025’in ilk faiz toplantısında politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 45’e düşürdü. Ekonomistler, martta da faiz indiriminin devam edeceğini ve faiz oranının yüzde 42,5’e çekileceği öngörüsünde bulunmuştu. Bu gelişmeler, kredi piyasasını canlandırdı.

EMLAK KONUT PROJESİ ETKİLİ OLDU

Geçtiğimiz günlerde Emlak Konut’un başlattığı “Kazançlı Yatırım Kampanyası” ve sosyal konut projeleri, konut kredisi faizlerinin düşmesini hızlandırdı. 21 Şubat itibarıyla yüzde 39,96’ya gerileyen faiz oranları, 8 Eylül 2023’ten beri en düşük seviyeyi gördü. Daha önce yüzde 45’i aşan oranlar, artık aylık bazda yüzde 3’ün altına düşmeye başladı.

Eski faiz oranı (yüzde 3,05) ile 120 ay vadeli kredi:

Aylık ödeme: 31.352 lira

Toplam ödeme: 3.762.260 lira

Yeni faiz oranı (yüzde 2,74) ile 120 ay vadeli kredi:

Aylık ödeme: 28.512 lira

Toplam ödeme: 3.421.494 lira

Bu düşüş, kredi çeken kişilerin aylık taksitlerinde 2.840 liralık bir azalma yaşandı.