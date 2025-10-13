UBS’nin analizine göre, Miami’yi Tokyo (1,59) ve Zürih (1,55) izledi. 1,50 puanın üzerindeki şehirler “çok yüksek balon riski” grubunda değerlendirilirken, 1,00–1,50 arası şehirler “yüksek riskli” olarak sınıflandırıldı. Raporda, şehirlerin fiyat artışları, kredi koşulları, kira amortisman süreleri ve arz-talep dengeleri incelendi.

DUBAİ VE LOS ANGELES TEHLİKE SINIRINDA

Türklerin en çok yatırım yaptığı şehirlerden biri olan Dubai, 1,09 puanla “balon riski artan şehirler” arasında gösterildi. Aynı kategoride Los Angeles, Cenevre ve Amsterdam da yer aldı. Uzmanlar, bu şehirlerde fiyatların gelir artış hızını aştığını ve piyasanın sürdürülemez hale geldiğini belirtiyor.

MADRID’DE FİYATLAR REKOR KIRDI

Raporda dikkat çeken bir diğer nokta ise İspanya’nın Madrid kentinde konut fiyatlarının son bir yılda reel olarak en hızlı yükseldiği belirtiliyor. Buna karşın Avrupa’da Londra, Paris ve Milano gibi kentler, “düşük balon riski” grubunda değerlendirildi.

KONUT BALONU RİSKİ EN YÜKSEK 10 ŞEHİR

Miami – 1,73

Tokyo – 1,59

Zürih – 1,55

Los Angeles – 1,11

Dubai – 1,09

Amsterdam – 1,06

Cenevre – 1,05

Madrid – 0,77

Toronto – 0,80

Sidney – 0,80

(UBS sınıflandırmasına göre: 0,50–1,00 orta risk, 1,00–1,50 yüksek risk, 1,50 üzeri ise çok yüksek balon riski anlamına geliyor.)

TÜRKLERDEN 1,5 MİLYAR DOLARLIK YURT DIŞI KONUT YATIRIMI

Türk yatırımcıların yurt dışı gayrimenkule ilgisi hızla artıyor. TCMB verilerine göre, 2025 yılının Ocak–Temmuz döneminde Türk vatandaşlarının yurt dışı konut alımları 1 milyar 498 milyon dolar oldu. Bu tutar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,5 artış anlamına geliyor.

Sadece Temmuz ayında 253 milyon dolarlık alım yapılırken, bu rakam son yılların en yüksek aylık düzeyi olarak kayda geçti.

Konut fiyatlarındaki bu artış, özellikle yüksek gelirli yatırımcıların riskli şehirlerde bile fırsat arayışını sürdürdüğünü gösteriyor. Ancak uzmanlar, balonun büyümeye devam etmesi durumunda küresel konut piyasasında sert bir düzeltme yaşanabileceği uyarısında bulunuyor.