Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) Kasım 2025 verileri, Türkiye’nin kira artışlarında Avrupa’dan keskin biçimde ayrıştığını ortaya koydu. Siyasal iktisatçı İnan Mutlu’nun Eurostat verilerinden derlediği grafiğe göre, Türkiye’de kiralar geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 63,6 yükseldi. Bu oran, Avrupa Birliği genelindeki ortalama kira artışının yaklaşık yirmi katına denk geliyor.

Avrupa ülkelerinde kira fiyatları yıllık ortalama yüzde 3,2 seviyesinde artarken, Türkiye’deki sert yükseliş ülkeyi açık ara zirveye taşıdı. Veriler, Türkiye’nin kira enflasyonunda diğer Avrupa ülkelerinden belirgin şekilde koptuğunu net biçimde gösteriyor.

Uzmanlara göre bu tablo, konut piyasasında uzun süredir devam eden yüksek enflasyon, artan maliyetler ve güçlü talebin bir sonucu. Son yıllarda hızlanan genel fiyat artışlarıyla birlikte konut arzındaki yetersizlik, kira bedellerini olağanüstü düzeylere taşırken, Eurostat verileri Türkiye’nin bu alanda Avrupa’da tek başına ayrıştığını gözler önüne seriyor.

BATI AVRUPA'DA KİRA ARTIŞ ARTIŞI TEK HANE

Türkiye kira enflasyonunda Avrupa’dan açık ara ayrışıyor. Türkiye’yi izleyen Hırvatistan (%37,1) ve Karadağ (%21,8) gibi ülkelerde artışlar yüksek olsa da, Türkiye’deki %63,6’lık yıllık artışın oldukça gerisinde kalıyor. Bulgaristan, Litvanya ve Romanya gibi ülkelerde ise kira artışları çift haneli ya da ona yakın seviyelerde seyrediyor. Buna karşılık Batı Avrupa’nın büyük bölümünde kira artışları tek haneli oranlarla sınırlı kalırken, tablo Avrupa genelinde kira artışlarının görece kontrollü olduğunu, Türkiye’nin ise bu alanda istisnai ve rekor bir görünüm sergilediğini ortaya koyuyor.

AVRUPA'DA KİRALAR İSTİKRARLI

Avrupa Birliği genelinde ortalama kira artışı %3,2 civarında seyrediyor. Bu düşük oran, birçok üye ülkede kiraların görece istikrarlı seyrettiğini ifade ediyor. Kira artışının en sınırlı kaldığı ülkeler arasında Finlandiya (%0,2), Slovenya (%0,6) ve Kuzey Makedonya (%1,0) bulunuyor. Bu ülkelerde kiralar neredeyse yerinde sayarken, bazı dönemlerde enflasyon oranının bile altında artış gösterdi.

Avrupa ekonomilerinde de kira artış oranları %2 ile %5 bandında sınırlı kaldı Finlandiya’da kira fiyatları yıllık sadece binde düzeyinde artış kaydederek neredeyse değişim göstermedi. Benzer şekilde Slovenya ve Kuzey Makedonya’da da kira ücretleri yılda %1’in altında artarak, kiracıların bütçesine ek bir yük getirmedi. Avusturya, Belçika, Fransa, İspanya, Almanya gibi büyük Avrupa ekonomilerinde de kira artış oranları %2 ile %5 bandında sınırlı kaldı. Bu veriler, Avrupa’nın büyük bölümünde kira piyasasının göreceli olarak dengeli olduğunu ortaya koyuyor.