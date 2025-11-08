İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, son dönemde konut piyasasında fiyatların stabil kaldığını belirterek, "Şu anda insanlar paralarını faizde ya da altında tutuyor. Bu kazançlar yeniden konuta yöneldiğinde fiyatlar da yukarı çıkacaktır. Bu da mevcut durgunluğun ardından fiyatların yeniden yükselişe geçeceğini gösteriyor. Konut almayı düşünenler, bu dönemi değerlendirmeli" dedi.

İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, ekim ayı için açıklanan yüzde 38,36'lık kira artış oranının iyi bir rakam olduğunu belirterek, kentteki konut kiraları ve satışlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Hükümetin aldığı önlemlerle enflasyon oranlarında düşüş eğilimi görüldüğünü söyleyen Güleroğlu, "Kredi faiz oranları da yavaş yavaş aşağı düşüyor. Dolayısıyla ekim ayı kira artışı iyi bir oran. Bu durum mal sahiplerini sevindirmese de kiracıları sevindiren bir rakam oldu. Önümüzdeki günlerde enflasyonun daha da aşağıda inceyi tahmin ediliyor" diye konuştu.

'İLERİDE PİŞMAN OLABİLİRLER'

Piyasada son dönemde fiyatların stabil kaldığını ve ciddi bir artış yaşanmadığını ifade eden Güleroğlu, "Ancak konutta bir fiyat sıçraması olmadan bugünkü fiyatlardan alım yapmayanlar, ileride pişman olabilir. Özellikle 2026'nın Mart ayından sonra konut almak hayal olabilir. Şu anda insanlar paralarını faizde ya da altında tutuyor. Bu kazançlar yeniden konuta yöneldiğinde fiyatlar da yukarı çıkacaktır. Her dönemde piyasa bu şekilde ilerlemiştir. Bu da mevcut durgunluğun ardından fiyatların yeniden yükselişe geçeceğini gösteriyor. Dolayısıyla konut almayı düşünenler, bu dönemi değerlendirmeli" dedi.

'KONUT SATIŞLARINDA EN ÇOK RAĞBET ÇEŞME VE URLA'DA'

İzmir'de konut satışlarında en çok rağbetin Çeşme ve Urla ilçelerine olduğunu belirten Güleroğlu, "Artık pandemi ve deprem süreçlerinden sonra tercihler tek katlı ya da iki katlı konutlar oluyor. Son dönemlerde ise Aliağa ve Bergama taraflarındaki konut satışlarında da biraz hareketlilik görüyoruz. Uygun fiyat bakımından ise en çok Buca daha sonra Çiğli rağbet görüyor. Özellikle yatırım yapmak isteyen insanlar da bu bölgelere yöneliyor. Çünkü bu bölgede öğrenci çoğunluğu bulunuyor ve kiracılar böylelikle en fazla 4 sene oturuyor. Kiracı ile yaşanan sıkıntıların da önüne geçilmiş oluyor. Bu nedenle de yatırımların biraz daha 3+1 evlerin satışından 1+1 evlere doğru yöneldiğini görüyoruz" diye konuştu.