Fiyat listelerindeki değişim, hem Karadeniz illerinin yükselişi hem de başkent Ankara'nın konumuyla emlak piyasasında şaşkınlık yarattı.

TÜRKİYE'NİN EN PAHALI İLLERİ

Konut satış metrekare fiyatlarında zirve, turizm merkezlerinin yoğun olduğu Ege ve Marmara bölgelerinde kaldı. Muğla, 62 bin 991 TL’lik metrekare fiyatıyla Türkiye’nin en pahalı ili olma unvanını sürdürürken, İstanbul 59 bin 179 TL ile ikinci sırada yer aldı.

Ocak 2026 itibarıyla en pahalı 10 il:

Muğla: 62.991 TL/m2

İstanbul: 59.179 TL/m2

Çanakkale: 48.794 TL/m2

Antalya: 48.274 TL/m2

İzmir: 46.109 TL/m2

Aydın: 45.331 TL/m2

Balıkesir: 42.264 TL/m2

Bartın: 39.874 TL/m2

Edirne: 37.186 TL/m2

Sinop: 37.073 TL/m2

ANKARA LİSTE DIŞI KALDI, KARADENİZ SÜRPRİZ YAPTI

Emlak piyasasındaki en dikkat çekici gelişme, Türkiye'nin ikinci büyük şehri Ankara'nın "en pahalı ilk 10" listesine girememesi oldu. Başkent, 34 bin 758 TL’lik ortalama metrekare fiyatıyla daha orta sıralarda yer alarak yatırımcıları şaşırttı.

Buna karşılık Karadeniz Bölgesi'nin iki butik şehri olan Bartın ve Sinop, büyükşehirleri geride bırakarak ilk 10'a yerleşti. Bartın'da yıllık fiyat artışı %34,03'ü bulurken, Sinop'ta bu oran %28,65 olarak kayıtlara geçti.

BÜYÜKŞEHİRLERDE ŞAŞIRTAN FİYATLAR

Türkiye'nin konut bakımından en ekonomik ili, 16 bin 955 TL/m2 fiyatıyla Kilis oldu. Listede özellikle Malatya, Kayseri, Mardin ve Şanlıurfa gibi büyükşehirlerin "en ucuz iller" arasında yer alması emlak piyasasındaki dengelerin değiştiğini gösterdi.

Ocak 2026 itibarıyla en ucuz 10 il:

Kilis: 16.955 TL/m2

Hakkâri: 19.982 TL/m2

Osmaniye: 20.256 TL/m2

Malatya: 20.258 TL/m2

Kayseri: 21.284 TL/m2

Mardin: 21.396 TL/m2

Ağrı: 21.409 TL/m2

Kırıkkale: 21.710 TL/m2

Şanlıurfa: 22.170 TL/m2

Muş: 22.410 TL/m2

KIŞ ETKİSİNE RAĞMEN YÜKSELİŞ DURMADI

2025 yılı Aralık ayında 36 bin 282 TL olan Türkiye ortalamasının bir ay içinde 37 bin bin bandını aşması, gayrimenkulün yatırım aracı olarak cazibesini koruduğunu gösteriyor. Uzmanlar, büyükşehirlerdeki fiyat doygunluğunun talebi Bartın ve Sinop gibi gelişmekte olan illere kaydırdığını ifade ediyor.