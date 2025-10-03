Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son Kabine Toplantısı sonrası kamuoyuna duyurduğu "Kiralık Sosyal Konut Projesi", Türkiye’nin özellikle büyükşehirlerde yaşadığı barınma krizine karşı yeni bir çözüm modeli olarak hayata geçiriliyor. Proje, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) eliyle İstanbul’da pilot olarak başlatılacak.

BARINMA KRİZİ ARTIYOR

Yüksek enflasyon, sınırlı ücret artışları ve hayat pahalılığı, dar gelirli kesimleri konut piyasasında her geçen gün daha da zorlarken; asgari ücrete 2025 yılında yalnızca Ocak ayında yapılan zam ve ara zam yapılmaması, barınma sorununu daha da belirgin hale getirdi. Artan kira bedelleri, özellikle İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar için ciddi bir yük oluşturuyor.

Emekliler ve asgari ücretle geçinen milyonlarca kişi, ev sahibi olmanın ötesinde mevcut kira ödemelerini dahi karşılayamaz hale gelmiş durumda. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı resmi enflasyon oranlarının halkın yaşadığı gerçek hayat pahalılığıyla örtüşmediği yönündeki eleştiriler de kamuoyunda yankı bulmaya devam ediyor.

KİRALIK SOSYAL KONUT MODELİNE GEÇİLDİ

Anadolu Ajansı tarafından paylaşılan bilgilere göre, proje kapsamında Türkiye genelinde inşa edilecek 500 bin sosyal konutun bir bölümü kiralık olarak değerlendirilecek. Özellikle deprem riski altındaki İstanbul için planlanan modelle, dar ve orta gelirli vatandaşların konuta erişiminin kolaylaştırılması ve kira fiyatlarının dengelenmesi hedefleniyor.

EV SAHİBİ DEVLET OLACAK

Sistem kapsamında inşa edilen konutlar devlet mülkiyetinde kalacak ve TOKİ koordinasyonunda uygun vatandaşlara kiralanacak. Piyasa koşullarının altında kira bedelleri ile kiralanacak bu evler için belirli sosyal ve ekonomik kriterler esas alınacak.

Kiraya verilecek konutlar için başvuru süreci tıpkı TOKİ'nin satış projelerinde olduğu gibi kurayla ilerleyecek. Kurada kiracı olmaya hak kazanan vatandaşlar TOKİ ile sözleşme imzalayacak.

DÜZENLİ DENETLENECEK

Kiracıların kira ödemelerini düzenli yapıp yapmadığı ve evlerin kullanım koşulları düzenli olarak denetlenecek. Kira süresinin dolmasının ardından, konutlar gerekli bakımlardan geçirilerek tekrar aynı kriterleri sağlayan başka hak sahiplerine kiralanacak.

İlk aşamada İstanbul'da uygulanacak olan kiralık sosyal konut modeli, ilerleyen dönemde Türkiye’nin farklı illerine de yaygınlaştırılacak. Projenin, barınma krizine yapısal çözüm sunup sunamayacağı ise sürecin işleyişine ve denetim mekanizmalarının etkinliğine bağlı olacak.