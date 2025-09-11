TÜİK verilerine göre Ocak-Haziran 2024 döneminde yabancılara 10 bin 461 konut satılırken, bu sayı 2025’in aynı döneminde yüzde 10,6 gerileyerek 9 bin 354’e düştü. İstanbul’da yabancılara satış yüzde 3,4 azalırken, Antalya’da yüzde 18,2, Mersin’de ise yüzde 21,6 düşüş kaydedildi. Buna karşın Ankara’da yüzde 26,2, Muğla’da yüzde 8,4 ve Sakarya’da yüzde 5,2 artış yaşandı.

YURT DIŞI YATIRIMI REKOR KIRDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre Türk vatandaşları yalnızca Haziran 2025’te yurt dışında 214 milyon dolarlık (8,8 milyar TL) gayrimenkul yatırımı yaptı. Aynı dönemde yabancıların Türkiye’deki yatırımları 133 milyon dolar (5,4 milyar TL) seviyesinde kaldı.

Haziran sonu itibarıyla son bir yılda yabancıların Türkiye’den 2,1 milyar dolarlık (88,5 milyar TL) gayrimenkul alımına karşılık, Türklerin yurt dışındaki yatırımları 2,3 milyar dolara (97,8 milyar TL) ulaştı. Böylece gayrimenkulde cari açık aylık 81 milyon dolara (3,3 milyar TL), yıllık ise 224 milyon dolara (9,2 milyar TL) yükseldi.

Türk vatandaşlarının en çok konut aldığı ülkeler Birleşik Arap Emirlikleri, Yunanistan, İspanya ve Portekiz oldu.