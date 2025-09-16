Konya'da Seydişehir ilçesine 8 kilometre uzaklıktaki 5 hektarlık Gökhöyük, 1950'lerde arkeolog James Mellaart'ın araştırmasıyla tespit edilmişti.

2002'de Devlet Su İşleri (DSİ) sulama kanalı için höyüğün doğusundan toprak alırken arkeolojik eserler çıkmış, üç yıl kurtarma kazısı yapılmıştı.

Höyükteki kazılar Selçuk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Ramazan Gündüz başkanlığında yeniden başladı.

Milattan Önce 7000 ila 1000 yıllarındaki yaşama dair ipuçlarının olduğu höyükte insan yüzü kabartması olan bir çömlek parçası bulundu.

Kazı başkanı Gündüz şunları söyledi:

"Bulduğumuz bir kap parçası, yüzeyinde biçimlendirilen yüz hatları çok detaylı verilmiş kaş, burun ve gözden oluşmaktadır. Bu kap olasılıkla bir çömleğin parçası olup, kabın ağız kısmıyla bütünleşen kıvrımlı betimlenmiş kaşlar, ortada burunla birleşiyor."

"Burnun iki yanında gözler badem şeklinde. Kap henüz yapım aşamasındayken oyulmuştur. İnsan yüzünün seramik kaplar üzerinde işlenmesi özellikle Erken Tunç Çağı'nda Batı Anadolu'daki önemli merkezlerde yaygındır."

"Orta Anadolu'da da farklı bölgelerde de insan yüzü betimlemeleri görülür. Bölgede bu kadar iyi korunabilmiş bir başka benzer örnek yoktur."

"Gökhöyük insanı, seramik kapları sadece pişirme gibi gündelik eylemlerde kullanmakla kalmıyor bunlara bazı anlamlar yükleyerek özel seremonilerde bir ritüel unsuru olarak kullanıyor. Bu parça da seremoni sırasında kullanılan bir çömleğin parçası."

"Ritüel amaçlı kullanıldığı kesindir. İlk gözlemlere dayanarak insan yüzü betimlenmiş çömlek parçası, 5 bin yıllık. Kesin tarihinin tespiti için Selçuk Üniversitesi'nde radyokarbon değerlendirmesi yapılacak."