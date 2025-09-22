Konya Kulu'da deprem meydana geldi. Deprem 4 büyüklüğünde gerçekleşti. Depreme ilişkin verileri AFAD paylaştı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre Konya'nın Kulu ilçesi merkezli depremin büyüklüğü 4.0 olarak ölçüldü.
Verilere göre deprem yer yüzeyinin 5.6 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Kulu (Konya)
Tarih:2025-09-22
Saat:09:03:35 TSİ
Enlem:39.0725 N
Boylam:33.28694 E
Derinlik:9.24 km
