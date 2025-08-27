Konya'nın Meram ilçesinde bulunan Meram Devlet Hastanesi'nde doktor ile bir hasta arasında yaşanan diyalog gündem oldu.

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun aktardığı bilgilere göre genç bir kız, göz hastalıkları polikliniğinde muayene olmak istedi.

Hasan Hüseyin Uysal isimli doktor ise, "Teşhircileri muayene etmiyorum, böyle bir şeyi kabul etmiyorum. Ben hasta seçiyorum" diyerek reddetti.

'SİZ KİM OLUYORSUNUZ TEŞHİRCİ DİYORSUNUZ?'

Duruma tepki gösteren genç kız, "Siz kim oluyorsunuz da bana teşhirci diyorsunuz. Teşhirci ne demek ya? Siz bana teşhirci diye bir tabir kullanamazsınız. Siz bana teşhirci, çıplak diyemezsiniz. Elim ayağım titriyor ya!" diye konuştu.

Genç kızın o anları cep telefonuyla kaydetmesine sinirlenen doktor odayı terk etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Konya Valiliği, olayla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Bazı medya organlarında, ilimizdeki bir hastanede görevli doktorun "Kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmediği." yönünde haber ve paylaşımlar yer almaktadır. İlgili görevli hakkında soruşturma başlatılmıştır."

Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm merkezi tarafından yapılan açıklamada ise "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan, 'Kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmedi' başlıklı haberler üzerine, ilgili iddialara dair ilgili personel hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Konuya ilişkin tahkikat titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

GENÇ KIZ KIYAFETLERİNİ PAYLAŞTI

Muayene olmak için gittiği hastanede doktor tarafından reddedilen genç kız, cep telefonuyla kaydettiği görüntüleri paylaştı.

Genç kızın üzerinde kot pantolon ve kolsuz bir tişört olduğu görüldü.