Konya'nın Ereğli ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 yaşındaki ikizler Kayra ve Yiğit Koçer hayatını kaybetti, 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Ereğli- Halkapınar karayolunun 7'nci kilometresinde seyir halinde olan Mehmet Koçer idaresindeki 42 L 3889 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Kadir Erdoğan'ın kullandığı 42 E 9064 plakalı otomobille çarpıştı.

Kaza sonucu ikiz kardeşler Kayra ve Yiğit Koçer olay yerinde hayatını kaybederken, sürücülerden ikiz kardeşlerin babası Mehmet Koçer, eşi Ayşegül Koçer ile diğer sürücü Kadir Erdoğan, yanındaki Ferhat Bozkuş ve Hüseyin Bozkuş yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Yaralı 5 kişi, sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz ikizlerin cansız bedeni ise kaza yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan Ayşegül Koçer'in hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı